Садоводы объяснили, почему осыпаются сливы и что с этим делать

Слива – вкусный и полезный фрукт. Но бывает так, что плоды осыпаются с дерева еще до созревания. Это происходит по нескольким причинам.

Сливы часто осыпаются из-за недостаточного полива. Дерево чувствительно к дефициту влаги, поскольку его корни проходят на небольшой глубине. Его нужно поливать чаще и обильнее, чем другие плодовые деревья.

Земля должна быть увлажнена на глубину в 40-60 см. За сезон проводится 3-5 полноценных полива. Но следует учитывать глубину грунтовых вод, погоду и тип почвы.

Сливовое дерево необходимо подкармливать. Перед цветением вносится раствор сульфата калия и мочевины, во время налива плодов – смесь мочевины и нитрофоски.

После сбора урожая в качестве удобрений используются суперфосфат и сульфат калия. Для первой половины лета оптимальным решением будут коровяк и птичий помет.

Сливы могут осыпаться из-за проблем с опылением. Решить этот вопрос можно путем посадки рядом деревьев дружественных сортов.

Осыпаться будут сливы, которые поражены вредителями. Дерево не сможет вырастить их до спелости. Бороться с этой проблемой лучше всего с помощью профилактических мер.

Причиной может быть и подмерзание деревьев зимой. После этого дерево хорошо цветет, но не дает нормального урожая. В этом случае придется дожидаться следующего сезона.