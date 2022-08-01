Азербайджан опроверг информацию о начале боевых действий на территории Карабаха
Минобороны НКР заявило, что ВС Азербайджана якобы начали массированный обстрел территории Карабаха.
В понедельник, 1 августа 2022 года, новостное издательство Armenia Today заявило, что Вооружённые силы Азербайджана обстреляли несколько сёл в Нагорном Карабахе, пытаясь пересечь линии столкновения.
Министерство обороны Нагорного Карабаха утверждает, что в настоящее время конфликтная ситуация урегулирована, однако Минобороны Азербайджана отрицает информацию распространяемую армянскими СМИ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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