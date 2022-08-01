Бывший глава «Приорбанка» Сергей Костюченко приговорён к 3,6 годам колонии усиленного режима

Экс-руководитель «Приорбанка» Сергей Костюченко осужден на три с половиной года лишения свободы в колонии усиленного режима.

В понедельник, 1 августа 2022 года, пресс-служба Минского городского суда сообщила о признании виновным в уклонении от уплаты налогов бывшего руководителя «Приорбанка» Сергея Костюченко.

Согласно постановлению столичного суда, Костюченко будет отбывать наказание в колонии усиленного режима три года и шесть месяцев за невыплату налогов с более чем миллиона белорусских рублей.