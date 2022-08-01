В России не будут производить чай Lipton и Brooke Bond
С российским рынком прощается компания Ekaterra, которая была крупнейшим производителем чая Lipton и Brooke Bond.
Уже многие компании покинули российский рынок. Некоторые вернулись, но некоторые все также собираются покидать просторы России.
К такой компании относится и Ekaterra, которая заявила, что данная сложившаяся ситуация не дает нормально заниматься бизнесом.
Данная организация много лет занималась производством чаев Lipton, Brooke Bond и Saito.
Уже к концу года жители России не смогут насладиться вкусным и ароматным чаем этой компании. После 2022 года планируется полная дистрибуция и товар исчезнет с рынка.
Помимо этого в пресс-службе появилась информация, что все обязательства будут соблюдены пере работниками, согласно трудовым законам страны.
Уже столько известных марок исчезло с просторов России, что уже людей ничем особо не удивишь.
Напомним, что фирма Ekaterra — один из самых больших и влиятельных мировых производителей чая.
В копилке компании можно найти целых 34 активно развивающихся бренда. К ним относятся PG tips, Pukka, T2, TAZO и Lipton и другие.
Опубликовано: Силивончик Алина
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