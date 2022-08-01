Трамп: Зеленскому нужно было признать Крым за Россией и отказаться от НАТО
Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому признать Крым за Россией.
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал совет президент Украины Владимиру Зеленскому.
По словам Дональда Трампа, Зеленскому следовало раньше признать Крым за Российской Федерацией, а также отказаться от идеи вступления в НАТО.
"Зеленскому следовало отказаться от НАТО и признать Крым российским. Это позволило бы избежать конфликта с РФ", - заявил Трамп.
В этом случае, отметил Дональд Трамп, у Украины был не было проблем, так как Путин пошел бы на соглашение.
Опубликовано: Николай Скира
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