Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал Владимиру Зеленскому признать Крым за Россией.

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал совет президент Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Дональда Трампа, Зеленскому следовало раньше признать Крым за Российской Федерацией, а также отказаться от идеи вступления в НАТО.

"Зеленскому следовало отказаться от НАТО и признать Крым российским. Это позволило бы избежать конфликта с РФ", - заявил Трамп.

В этом случае, отметил Дональд Трамп, у Украины был не было проблем, так как Путин пошел бы на соглашение.