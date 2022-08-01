В Белом доме заявили о снижении цены на бензин в США почти на доллар
Пресс-служба Белого дома сообщила о снижении стоимости бензина в США на 81 цент.
В понедельник, 1 августа 2022 года, глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила о начале падения цен на топливо в Соединённых Штатах, которые несколько месяцев не прекращали свой рост из-за антироссийских санкций.
Жан-Пьер утверждает, что сокращение стоимости топлива на 81 цент за галлон бензина является «хорошей новостью» для всех американцев и свидетельствует об отсутствии рецессии в США.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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