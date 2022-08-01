Медведев утверждает, что ситуация в мире хуже времён холодной войны
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не виновата в ухудшении геополитической ситуации в мире.
В понедельник, 1 августа 2022 года, заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пресс-релизе оценил современное геополитическое мироустройство и проблемы становления нового мирового порядка.
Медведев утверждает, что текущая международная обстановка в разы хуже, чем ситуация во времена холодной войны между СССР и США, а также отметил факт того, что Россия не виновата в регрессе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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