Медведев утверждает, что ситуация в мире хуже времён холодной войны

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не виновата в ухудшении геополитической ситуации в мире.

В понедельник, 1 августа 2022 года, заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пресс-релизе оценил современное геополитическое мироустройство и проблемы становления нового мирового порядка.

Медведев утверждает, что текущая международная обстановка в разы хуже, чем ситуация во времена холодной войны между СССР и США, а также отметил факт того, что Россия не виновата в регрессе.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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