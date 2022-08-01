Медведев утверждает, что ситуация в мире хуже времён холодной войны

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не виновата в ухудшении геополитической ситуации в мире.

В понедельник, 1 августа 2022 года, заместитель руководителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пресс-релизе оценил современное геополитическое мироустройство и проблемы становления нового мирового порядка.

Медведев утверждает, что текущая международная обстановка в разы хуже, чем ситуация во времена холодной войны между СССР и США, а также отметил факт того, что Россия не виновата в регрессе.