Войска Азербайджана пошли в наступление в Нагорном Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана перешли линию соприкосновения в Карабахе и начали наступление.
Оборона Нагорного Карабаха сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана пошли в наступление и перешли линию соприкосновения.
Отмечается, что попытки перейти данную линию предпринимались на нескольких участках северной и северо-западной приграничной зоны.
На данный момент известно, что если наступление действительно имело место, то оно было пресечено.
Стоит отметить, что азербайджанская сторона всячески отрицает факт начала наступления и нарушения режима тишины.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
В Белом доме заявили о снижении цены на бензин в США почти на доллар
На границе Сербии и Косова начались бои
Трамп заявил, что Зеленский должен пойти на уступки Путину и признать Крым
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии