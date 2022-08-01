Войска Азербайджана пошли в наступление в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана перешли линию соприкосновения в Карабахе и начали наступление.

Оборона Нагорного Карабаха сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана пошли в наступление и перешли линию соприкосновения.

Отмечается, что попытки перейти данную линию предпринимались на нескольких участках северной и северо-западной приграничной зоны.

На данный момент известно, что если наступление действительно имело место, то оно было пресечено.

Стоит отметить, что азербайджанская сторона всячески отрицает факт начала наступления и нарушения режима тишины.