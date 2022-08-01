Армия обороны Израиля начала военную операцию на западном берегу реки Иордан

Израильские войска начали боевые действия на западном берегу реки Иордан. Сейчас там идет бой.

Войска Израиля начали проводить военную операцию на западном берегу реки Иордан.

На данный момент известно, что Вооруженные силы Израиля ведут бой с местными террористами.

Напомним, что израильско-палестинская граница является местом постоянных боевых столкновений уже много десятков лет.

Стоит отметить, что в последние несколько дней в мире резко обострились конфликты.

Буквально за два-три дня произошли столкновения на границе Сербии и Косова, Израиля и Афганистана, а в Ираке началась революция.