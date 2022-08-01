Жан-Пьер попросила Китай «не бряцать оружием» из-за визита Пелоси на Тайвань
Пресс-секретарь Белого дрма Карин Жан-Пьер прокомментировала угрозы Китая в отношении США из-за возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань.
В понедельник, 1 августа 2022 года, возглавляющая пресс-службу Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-конференции заявила о том, что правительство США не видит причин для «бряцанья оружием» Китая.
Жан-Пьер пояснила, что визит Нэнси Пелоси в Тайбэй будет являться обычной американской дипломатической практикой, поэтому не понимает столь резкой реакции КНР, которая считает Тайвань своей территорией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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