Жан-Пьер попросила Китай «не бряцать оружием» из-за визита Пелоси на Тайвань

Пресс-секретарь Белого дрма Карин Жан-Пьер прокомментировала угрозы Китая в отношении США из-за возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань.

В понедельник, 1 августа 2022 года, возглавляющая пресс-службу Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-конференции заявила о том, что правительство США не видит причин для «бряцанья оружием» Китая.

Жан-Пьер пояснила, что визит Нэнси Пелоси в Тайбэй будет являться обычной американской дипломатической практикой, поэтому не понимает столь резкой реакции КНР, которая считает Тайвань своей территорией.