Австрия накопила лишь 50 из 76 необходимых к зиме тераватт-часов природного газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер оценил уровень запаса необходимых тераватт-часов природного газа для отопительного сезона.

В понедельник, 1 августа 2022 года, канцлер Австрийской Республики Карл Нехаммер в своём пресс-релизе заявил, что запасы газа в Австрии для зимы составляют пятьдесят тераватт-часов.

Нехаммер подчеркнул, что для отопительного сезона будет достаточно семьдесят шесть тераватт-часов сжиженного природного газа и уверен, что до начала зимы Австрия сможет накопить недостающие 26 ТВт·ч газа.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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