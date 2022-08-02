Китай начал военные учения в Южно-Китайском море
Народно-освободительная армия Китая начала военные учения в акватории Южно-Китайского моря.
Во вторник, 2 августа 2022 года, пресс-служба Управления морской безопасности Китайской Народной Республики сообщила о начале проведения очередных внеплановых учений из-за распространения конфликта вокруг Тайваня.
Сотрудники ведомства уточнили, что учения пройдут в Южно-Китайском море и продлятся до шестого августа включительно в связи с чем заход всех судом в акваторию соответствующего района будет временно запрещён.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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