Российская ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

В Минобороны РФ сообщили об успешном выводе российского военного спутника на орбиту.

Во вторник, 2 июля 2022 года, пресс-служба Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ заявила о том, что на орбиту был успешно выведен очередной спутник в интересах российского оборонного ведомства.

Отмечается, что военный спутник был доставлен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1в», которая стартовала с космодрома Плесецк, расположенном в городе Мирный Архангельской области России.