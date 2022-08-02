Российская ракета-носитель «Союз-2.1в» вывела на орбиту военный спутник

В Минобороны РФ сообщили об успешном выводе российского военного спутника на орбиту.

Во вторник, 2 июля 2022 года, пресс-служба Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ заявила о том, что на орбиту был успешно выведен очередной спутник в интересах российского оборонного ведомства.

Отмечается, что военный спутник был доставлен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1в», которая стартовала с космодрома Плесецк, расположенном в городе Мирный Архангельской области России.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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