США в Афганистане ликвидировали главу Аль-Каиды

Соединенные Штаты Америки ликвидировали главаря террористической организации Аль-Каида.

В период с 30 по 31 августа спецслужбы Соединенных Штатов Америки проводили спецоперацию в Афганистане.

Отмечается, что в ходе контртеррористической операции был уничтожен глава запрещенной в РФ организации Аль-Каида.

"США в ходе контртеррористической операции в Афганистане ликвидировали главаря Аль-Каиды Аз-Завахири", - сообщили в Вашингтоне.

Отметим, что предыдущий главарь террористической организации Бен Ладен также был уничтожен Соединенными Штатами.