США в Афганистане ликвидировали главу Аль-Каиды
Соединенные Штаты Америки ликвидировали главаря террористической организации Аль-Каида.
В период с 30 по 31 августа спецслужбы Соединенных Штатов Америки проводили спецоперацию в Афганистане.
Отмечается, что в ходе контртеррористической операции был уничтожен глава запрещенной в РФ организации Аль-Каида.
"США в ходе контртеррористической операции в Афганистане ликвидировали главаря Аль-Каиды Аз-Завахири", - сообщили в Вашингтоне.
Отметим, что предыдущий главарь террористической организации Бен Ладен также был уничтожен Соединенными Штатами.
Опубликовано: Николай Скира
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