Politico: США ликвидировали лидера террористической организации «Аль-Каида» в Афганистане

Американские военные уничтожили главаря террористической организации «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири в Афганистане.

Во вторник, 2 августа 2022 года, американская медиакомпания Politico сообщила, ссылаясь на двух осведомлённых источников, пожелавших сохранить анонимность, что бойцы Вооружённых сил США нейтрализовали главу ультрарадикальной террористической группировки «Аль-Каида»* Аймана аз-Завахири.

В издательстве уточнили, что преемник Усамы бел Ладена египтянин Аймана аз-Завахири был уничтожен посредством нанесения удара беспилотным летательным аппаратом, что является крупной победой в борьбе США с исламистскими террористами.

* Признанная террористической и запрещенная в России организация

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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