Белый дом: США провели спецоперацию по уничтожению главы Аль-Каиды в Афганистане

Пресс-служба Белого дома утверждает, что американский спецназ провёл успешную спецоперацию по уничтожению лидера Аль-Каиды.

2 августа пресс-служба американского Белого дома сообщила, что 30 июля силы спецназа США уничтожили главаря террористической организации Аль-Каида Аймана аз-Завахири, который укрывался в Афганистане. Аз-Завахири стал лидером Аль-Каиды после того, как американские военные убили прежнего лидера организации Усаму бен Ладена.

Известно, что спецоперация США проводилась по личному указанию Джо Байдена и была совершена с применением высокоточного беспилотника, нанёсшего удар по Кабулу.