Белый дом: США провели спецоперацию по уничтожению главы Аль-Каиды в Афганистане
Пресс-служба Белого дома утверждает, что американский спецназ провёл успешную спецоперацию по уничтожению лидера Аль-Каиды.
2 августа пресс-служба американского Белого дома сообщила, что 30 июля силы спецназа США уничтожили главаря террористической организации Аль-Каида Аймана аз-Завахири, который укрывался в Афганистане. Аз-Завахири стал лидером Аль-Каиды после того, как американские военные убили прежнего лидера организации Усаму бен Ладена.
Известно, что спецоперация США проводилась по личному указанию Джо Байдена и была совершена с применением высокоточного беспилотника, нанёсшего удар по Кабулу.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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