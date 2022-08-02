Блинкен: США и союзники могут применить ядерное оружие

Госсекретарь Белого дома Энтони Блинкен рассказал о случаях, при которых США могут применить оружие массового поражения.

Накануне государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен выступил на коференции ДНЯО, где сообщил, что американские войска оставляют за собой право на применение ядерного оружия в тех случаях, когда США и их страны-сателлиты окажутся в экстремальных условиях, угрожающих нацбезопасности государств НАТО.

Примечательно, что заявление Блинкена было сделано после того, как вчера Владимир Путин заявил о недопустимости развязывания мировой ядерной войны.