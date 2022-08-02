В Службе безопасности Украины произошёл раскол из-за утечки секретных документов
Издание РИА Новости рассказало о расколе в СБУ из-за раскрытия секретных украинских бумаг российскими спецслужбами.
2 августа российское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя спецслужб РФ сообщило, что в СБУ случился идеологический раскол между сотрудниками украинской разведки, бежавших с подконтрольных России территорий, и новыми украинскими разведчиками.
По данным "РИА Новости", новое поколение сотрудников СБУ обвиняет бежавших из Херсона и Запорожья коллег в том, что при отступлении они оставили войскам России секретную документацию, которая может изменить ситуацию на поле боя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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