China Times: делегация из 6 человек включая Пелоси прилетит на Тайвань 2 августа

Китайская газета China Times утверждает, что во вторник Нэнси Пелоси и ещё пять американских политиков прилетит на Тайвань.

2 августа китайское информационное агентство China Times сообщило, что сегодня спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетит на Тайвань вместе с американской делегацией, в которой Пелоси будут сопровождать ещё пять членов демократической партии. Ожидается, что самолёт с Нэнси Пелоси на борту войдёт в воздушное пространство Тайваня со стороны Малайзии.

Также аналитики China Times утверждают, что прилёт Пелоси на Тайвань должен состояться ориентировочно между 21:00 и 22:00 по местному времени.