Global Times: самолёты ВВС Китая выпустят ракеты перед бортом Пелоси возле Тайваня
Издание Global Times утверждает, что китайские военные самолёты могут выпустить боевые снаряды прямо перед спецбортом Нэнси Пелоси.
2 августа китайское информационное агентство Global Times сообщило, что при входе самолёта спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси в воздушное пространство Тайваня военно=воздушные силы Китая выпустят боевые снаряды прямо перед спецбортом политика из США.
При этом другая газета China Times утверждает, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань должен состояться сегодня между 9 и 10 вечера по местному времени, а самолёт Пелоси вылетит в сторону Тайваня из Малайзии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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