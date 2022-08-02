Global Times: самолёты ВВС Китая выпустят ракеты перед бортом Пелоси возле Тайваня

Издание Global Times утверждает, что китайские военные самолёты могут выпустить боевые снаряды прямо перед спецбортом Нэнси Пелоси.

2 августа китайское информационное агентство Global Times сообщило, что при входе самолёта спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси в воздушное пространство Тайваня военно=воздушные силы Китая выпустят боевые снаряды прямо перед спецбортом политика из США.

При этом другая газета China Times утверждает, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань должен состояться сегодня между 9 и 10 вечера по местному времени, а самолёт Пелоси вылетит в сторону Тайваня из Малайзии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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