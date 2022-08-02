Telegraph: разведка Украины консультируется с США перед ударами из HIMARS

Издание Telegraph утверждает, что украинская разведка ведёт консультации со спецслужбами США перед нанесением ударов из HIMARS по союзным силам России и армий Донбасса.

2 августа сотрудник Главного управления разведки при Минобороны Украины Вадим Скибицкий дал интервью британской газете The Telegraph, где публично заявил, что украинские спецслужбы каждый раз ведут консультации с коллегами из США перед тем, как атаковать из HIMARS российские военные и гражданские цели, а также инфраструктуру Донбасса.

По словам Скибицкого, американские коллеги обладают властью отменить решение ВСУ ударить по конкретному объекту их "Химер" в случае, если Вашингтон не согласен с выбранной целью.