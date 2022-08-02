Байден сказал, что при ликвидации лидера «Аль-Каиды» никто не пострадал

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию об ликвидации опасного террориста Аймана аз-Завахири.

После завершения важной операции по устранению самого кровожадного лидера “Аль-Каиды” Аймана аз-Завахири американские власти не могли не прокомментировать данную ситуацию. Президент США Байден заявил, что данный процесс оказался “полностью успешным”.

“Все было сделано чисто. Его семья абсолютно целая и невредимая. Мирные жители также остались живы”, – сказал американский лидер.

Министры уже рассказали об операции в подробностях: Айман аз-Завахири был взорван двумя ракетами Hellfire, которые были выпущенными с беспилотника. Это случилось ночью. Все произошло тогда, когда террорист оказался на балконе своего дома.

По словам Джо Байдена, за лидером террористической группировки следили очень давно. Его заметили американские спецслужбы в Кабуле еще в феврале месяце.

Президент пообещал, что больше Афганистан не будет местом для террористов и горя.

Напомним, что Завахири был заместителем Усамы бен Ладена, который затем полностью контролировал группировку после его ликвидации в 2011 году.