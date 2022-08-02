Армия Китая начала учения в 150 километров от Тайваня перед визитом Пелоси
Китайские войска начали военные учения недалеко от тайваньского острова в преддверии прилёта на него Нэнси Пелоси.
Местные китайские издания сообщают, что утром 2 августа вооружённые силы Китая начали внеплановые военные учения в провинции Фуцзянь, расположенной в 150 километрах от острова Тайвань. Отмечается, что в районе Фунцзяня внезапно оказались отменены все запланированные воздушные рейсы.
Издание China Times также сообщает, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань должен состояться с 9 до 10 вечера по местному времени, из-за чего ВВС Китая приведены в повышенную боевую готовность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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