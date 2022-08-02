Нэнси Пелоси 3 августа встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь
Американский политик Нэнси Пелоси проведёт встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь, несмотря на угрозы со стороны КНР.
Во вторник, 2 августа 2022 года, ряд тайваньским СМИ заявили о том, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайбэй в ходе своего азиатского турне, несмотря на предостережения Китая.
Тайваньские журналисты утверждают, что Пелоси уже запланировала официальную деловую встречу с президентом Тайваня Цай Инвэнь, которая всё же должна состояться третьего августа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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