Китай закрывает воздушное пространство перед высадкой Пелоси на Тайвань

Китайские войска начинают фактически закрывать небо над страной в преддверии прилёта американского политика Нэнси Пелоси на Тайвань.

Утром вторника китайские войска начали внезапные полномасштабные военные учения в местной провинции Фуцзянь, которая расположилась в ста пятидесяти километрах от Тайваня. Вместе с тем стало известно, что в провинции Фуцзянь отменены все авиарейсы, что фактически уведомляет граждан о закрытии воздушного пространства Китая.

По данным местных китайских СМИ, самолёт спикера палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси попытается высадиться на Тайвань сегодня вечером.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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