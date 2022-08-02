Кулеба заявил, что премьер Греции может приехать в Киев с визитом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что глава правительства Греции Кириакос Мицотакис может приехать в Киев.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 2 августа заявил в интервью греческому общественному телевидению ERT, что премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса ждут в Киеве.

Украинский министр поблагодарил Грецию за поддержку Украины, не только политическую, но и военную.

По словам Кулебы, Украина должна получить от Греции военную технику, а именно боевые машины пехоты.

Перед поставкой Греция должна достигнуть соответствующего соглашения с Германией.

Несколько дней назад Кабинет министров России внес Грецию в список недружественных России государств.

Глава дипмиссии РФ в Греции Андрей Маслов сообщил, что двусторонние отношения РФ и Греции полностью уничтожены, страны разорвали контакты и любое сотрудничество.