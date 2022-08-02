Аэропорт Тайбэя получил сообщение о минировании перед визитом Пелоси

Аэропорт Тайбэя получил письмо о трех взрывных устройствах перед поездкой спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Газета «Хуаньцю шибао» 2 августа со ссылкой на Тайваньский аэропорт «Таоюань» сообщила, что в аэропорту получили письмо, где сообщается о трех взрывчатках.

В письме содержатся угрозы и разъяснения, что целью авторов является срыв визита главы палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Журналисты отмечают, что Пелоси должна приземлиться в другом аэропорту.

Ранее сообщалось, что американская конгрессмен должна прилететь на Тайвань во вторник утром.

Аэропорт «Таоюань» сообщил, что передал информацию о письме в свою службу безопасности, министерство транспорта Тайваня, полицию и ведомство гражданской авиации.

В данный момент выясняют, кто отправил данное письмо.