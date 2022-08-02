Китайские авианосцы вышли в море из-за ситуации с визитом Пелоси на Тайвань
Два авианосца Народно-освободительной армии Китая вышли в море из-за предстоящего визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Издание «Чжунго шибао» 2 августа сообщило о том, что два китайских авианосца «Ляонин» и «Шаньдун» вышли из своих портов Циндао в восточном регионе Шаньдун и Санья в островном регионе Хайнань.
Журналисты связывают их активность с возможной поездкой спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
В публикации не написано, когда именно авианосцы появились в открытом море и куда, они плывут.
Также неизвестно, направляются ли эти судна к Тайваньскому проливу. Армия КНР 2-6 августа и 1-4 августа проводит учения в Южно-Китайском море и в Бохайском заливе.
Есть вероятность, что авианосцы направляются, но никаких подтверждений со стороны Китая оборонных ведомств Китая не приходило.
Глава нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси на этой недели совершает визит в страны Азии: Сингапур, Южную Корею, Японию и Малайзию.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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