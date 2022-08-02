Климов заявил, что визит Пелоси на Тайвань может вызвать вооруженный конфликт
Сенатор Совета Федерации России Андрей Климов заявил, что визит американской конгрессмена Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к военному столкновению.
Руководитель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов 2 августа заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй может привести к военному конфликту.
Климов считает, что Пекин и Вашингтон могут решиться на военное противостояние из-за Тайваня.
По словам сенатора, Вашингтон может попытаться доказать через визит Пелоси, что американцы могут приезжать туда, куда хотят, даже если другие государства против.
В то же время Китай хочет любой ценой показать всему миру, что остров Тайвань является частью КНР.
Что формально признает ООН, Россия и даже США. Климов сказал, что в 20 веке были случаи, когда китайская армия вступала в прямое военное столкновение с американскими военными, например, во время Корейской войны.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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