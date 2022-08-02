МИД КНР: Китай лишит Тайвань малейших шансов на независимость
Министерство иностранных дел Китая предупредило США об ответственности за визит Нэнси Пелоси на остров Тайвань.
Во вторник днём китайское Министерство иностранных дел опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что правительство США переходят любые рамки дозволенного, задумав осуществить высадку Нэнси Пелоси на территории тайваньского острова, поскольку Пекин рассматривает Тайвань как часть материкового Китая.
Также в китайском МИДе предупредили, что войска КНР намерены лишить Тайвань малейших шансов на суверенитет вопреки поддержки партнёров острова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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