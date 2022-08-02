МИД Китая: США переходят рамки дозволенного в вопросе Тайваня

В Министерстве иностранных дел Китая 2 августа обвинили Соединенные Штаты в переходе разумных границ.

Китайское Министерство иностранных дел вновь высказалось относительно ситуации, которая складывается вокруг Тайваня.

Из заявления внешнеполитического ведомства Китайской народной республики следует, что Соединенные Штаты переходят все рамки разумного.

В Китае также пообещали, что Пекин лишит Тайвань даже малейших шансов на получение независимости.

"США переходят рамки дозволенного, Китай лишит сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня", - говорится в сообщении китайского МИДа.

Напомним, что 2 августа возможен визит спикера Палаты Представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, против чего выступает КНР.