Китай подтвердил намерение жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань

Министерство иностранных дел Китая подтвердило намерение решительно ответить в случае приезда конгрессмена США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Глава МИД КНР Хуа Чуньин 2 августа заявил, что Китай будет защищать свой суверенитет без принятия во внимание мнение иных стран.

Таким заявлением Чуньин ответил на сообщение о том, что Нэнси Пелоси приедет на Тайвань сегодня вечером.

Китайский министр заявил, что КНР тщательно следит за маршрутом Нэнси Пелоси.

По его словам, в этом отношении США не считается с мнением других стран. Поэтому Китай намерен использовать жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности.

В поездку Пелоси по Азии входят такие страны, как Сингапур, Южная Корея, Япония и Малайзия.

Также 1 августа американское СМИ CNN сообщило о планах Пелоси посетить остров Тайвань вечером во вторник.

Это будет первая с 1997 года поездка спикера Палаты представителей конгресса США в Тайбэй.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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