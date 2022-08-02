Китай подтвердил намерение жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань
Министерство иностранных дел Китая подтвердило намерение решительно ответить в случае приезда конгрессмена США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Глава МИД КНР Хуа Чуньин 2 августа заявил, что Китай будет защищать свой суверенитет без принятия во внимание мнение иных стран.
Таким заявлением Чуньин ответил на сообщение о том, что Нэнси Пелоси приедет на Тайвань сегодня вечером.
Китайский министр заявил, что КНР тщательно следит за маршрутом Нэнси Пелоси.
По его словам, в этом отношении США не считается с мнением других стран. Поэтому Китай намерен использовать жесткие меры для защиты суверенитета и интересов безопасности.
В поездку Пелоси по Азии входят такие страны, как Сингапур, Южная Корея, Япония и Малайзия.
Также 1 августа американское СМИ CNN сообщило о планах Пелоси посетить остров Тайвань вечером во вторник.
Это будет первая с 1997 года поездка спикера Палаты представителей конгресса США в Тайбэй.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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