Китай прекратил импорт продовольственных товаров из Тайваня
Китайское правительство приняло решение о приостановке импорта некоторых продовольственных товаров из Тайваня.
Днём вторника тайваньское центральное телевидение сообщило, что Китай в одностороннем порядке принял решение о прекращении импорта ряда продовольственных товаров из Тайваня. Аналитики предполагают, что подобная мера является ответом Пекина на информацию о намерениях спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси высадиться в Тайбэе.
По данным российских СМИ, сегодня Китай прекратил пропуск через таможню более трёх тысяч продовольственных позиций из Тайваня, производимых сотнями тайваньских компаний.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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