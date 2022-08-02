Китай прекратил импорт продовольственных товаров из Тайваня

Китайское правительство приняло решение о приостановке импорта некоторых продовольственных товаров из Тайваня.

Днём вторника тайваньское центральное телевидение сообщило, что Китай в одностороннем порядке принял решение о прекращении импорта ряда продовольственных товаров из Тайваня. Аналитики предполагают, что подобная мера является ответом Пекина на информацию о намерениях спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси высадиться в Тайбэе.

По данным российских СМИ, сегодня Китай прекратил пропуск через таможню более трёх тысяч продовольственных позиций из Тайваня, производимых сотнями тайваньских компаний.