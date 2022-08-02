Самолёт Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии в сторону Тайваня
Американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту покинул Малайзию и направляется в сторону тайваньского острова.
Днём 2 августа самолёт спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Малайзии и двигается в южном направлении, предположительно планируя доставить политики на Тайвань. Вместе с Пелоси на борту самолёта находятся ещё пять членов американской демократической партии.
Также известно, что в тайваньском проливе сконцентрировано большое количество американской и китайской военной техники, которая следит за ситуацией в регионе на фоне визита Пелоси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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