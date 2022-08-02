Самолёт Нэнси Пелоси вылетел из Малайзии в сторону Тайваня

Американский самолёт с Нэнси Пелоси на борту покинул Малайзию и направляется в сторону тайваньского острова.

Днём 2 августа самолёт спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Малайзии и двигается в южном направлении, предположительно планируя доставить политики на Тайвань. Вместе с Пелоси на борту самолёта находятся ещё пять членов американской демократической партии.

Также известно, что в тайваньском проливе сконцентрировано большое количество американской и китайской военной техники, которая следит за ситуацией в регионе на фоне визита Пелоси.