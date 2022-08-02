МИД КНР заявил, что Китай лишит Тайвань шансов на независимость

Китайский МИД пообещал, что Пекин лишит Тайвань всех шансов на получение независимости.

В Министерстве иностранных дел Китайской народной республики 2 августа выпустили еще одно заявление о возможном визите Нэнси Пелоси на Тайвань.

Из заявления следует, что Пекин намерен лишить Тайвань всяческих шансов на получение независимости.

Также в очередной раз были предупреждены Соединенные Штаты Америки, которые, по заявлению китайского МИДа, переходят все разумные границы.

"США переходят рамки дозволенного, Китай лишит сепаратистов и их пособников малейших шансов на независимость Тайваня", - заявили в МИДе.

По неподтвержденным данным визит спикера нижней палаты Конгресса США ожидается сегодня, 2 августа, в 17:30 по московскому времени.