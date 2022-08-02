Тайландский политолог заявил о нежелании Китая сбивать самолёт Пелоси
Политолог из Тайланда Нитипхумтханат Минг-Ручиралай заявил, что армия Китая не будет сбивать самолёт Нэнси Пелоси при попытке высадки на Тайвань.
Политолог Нитипхумтханат Минг-Ручиралай утверждает, что вопреки растиражированным в СМИ слухам, армия Китая не будет сбивать самолёт американки Нэнси Пелоси при её попытке высадиться на Тайване. Минг-Ручиралай уверен, что войска КНР могут выпустить ракеты перед самолётом Пелоси для эффекта устрашения.
Также Нитипхумтханат Минг-Ручиралай полагает, что китайские войска могут насильно посадить самолёт Нэнси Пелоси на территории Китая вопреки риску возможных последствий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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