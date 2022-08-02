Тайвань и Китай усиливают военную риторику в связи с ожидаемым визитом Пелоси
Китай усилил свою военную риторику в день весьма противоречивого ожидаемого визита в Тайбэй спикера США Нэнси Пелоси.
В заявлении во вторник министерство обороны заявило, что оно полностью осведомлено о военной активности вблизи Тайваня и обладает “решимостью, способностью и уверенностью” для обеспечения национальной безопасности Тайваня. Он добавил, что у него были различные неуказанные планы на случай чрезвычайной ситуации.
Тем временем премьер-министр Тайваня повторил, что он “тепло приветствует” иностранных гостей в преддверии возможного визита Пелоси. Тайвань “примет наиболее подходящие меры” для таких гостей и будет уважать их планы, заявил премьер-министр Су Цзэн-Чан журналистам во вторник, когда его спросили о визите.
Заявления прозвучали после того, как агентство Reuters сообщило, что несколько китайских военных кораблей и самолетов прошли вблизи срединной линии – неофициальной границы между Китаем и Тайванем в Тайваньском проливе. ВВС Тайваня подняли в воздух свои собственные самолеты в ответ.
Китай также объявил о нескольких днях учений с боевой стрельбой в регионе, хотя они могут быть связаны с событиями, отмечающими в понедельник годовщину основания Народно-освободительной армии (НОАК).
НОАК также опубликовала пропагандистское видео, в котором не упоминался Тайвань, но были изображены учения с боевой стрельбой и говорилось, что это “похоронит приближающихся врагов”.
Опубликовано: Солонович Алина
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