На Тайване начались протесты против высадки Нэнси Пелоси

Местные жители Тайваня выступили против высадки американского политика Нэнси Пелоси на Тайване.

Днём вторника на территории Тайваня немногочисленные протестующие собрались возле посольства США, где высказались против запланированной высадки спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на территории тайваньского острова. Среди митингующих насчитали несколько десятков человек.

Собравшиеся люди утверждают, что боятся столкновения армий Китая и Тайваня из-за необдуманной внешней политики США. Также в руках некоторых местных жителей были плакаты, на которых Нэнси Пелоси называется "уродливой американкой".