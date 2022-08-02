Жители Тайваня вышли на протест против визита Пелоси
Граждане Тайваня вышли на акцию у здания Ассоциации США против приезда американской сенатора Нэнси Пелоси.
Издание China Times 2 августа сообщило о митинге у здания Ассоциации США на Тайване против визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.
Митинг не очень многочисленный, в нем принимает участие несколько десятков человек.
Организаторами стали разные гражданские организации и политические объединения. Митингующие выкрикивали негативные высказывания против Пелоси и называли ее «безобразной американкой».
Также граждане выкрикивали осуждающие высказывания главы Тайваня Цай Инвэнь.
Она, по данным СМИ, должна была провести переговоры с Пелоси в ходе ее вероятного визита. Собравшиеся обвиняли ее в жертве национальными интересами Тайваня в пользу Америки.
Вокруг здания Ассоциации США находилось много полицейских для обеспечения порядка, никаких столкновений не было.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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