Жители Тайваня вышли на протест против визита Пелоси

Граждане Тайваня вышли на акцию у здания Ассоциации США против приезда американской сенатора Нэнси Пелоси.

Издание China Times 2 августа сообщило о митинге у здания Ассоциации США на Тайване против визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Митинг не очень многочисленный, в нем принимает участие несколько десятков человек.

Организаторами стали разные гражданские организации и политические объединения. Митингующие выкрикивали негативные высказывания против Пелоси и называли ее «безобразной американкой».

Также граждане выкрикивали осуждающие высказывания главы Тайваня Цай Инвэнь.

Она, по данным СМИ, должна была провести переговоры с Пелоси в ходе ее вероятного визита. Собравшиеся обвиняли ее в жертве национальными интересами Тайваня в пользу Америки.

Вокруг здания Ассоциации США находилось много полицейских для обеспечения порядка, никаких столкновений не было.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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