«ВКонтакте» официально подтвердила взлом страницы Медведева
Социальная сеть «ВКонтакте» сообщила, что личная страница Дмитрия Медведева была взломана.
Представители «ВКонтакте» 2 августа сообщили, что прошлой ночью пост со страницы замглавы Совбеза Дмитрия Медведева опубликовал другой пользователь.
Пост был посвящен политике России на пространстве бывшего Советского Союза. Взломщик назвал распад СССР роковой ошибкой и пообещал ее исправить.
Вскоре после публикации он был удален. Помощник заместителя руководителя Совбеза РФ Олег Осипов сказал журналистам, что страницу взломали.
Осипов добавил, что последний пост, который опубликовал Дмитрий Медведев, было поздравление с Днем Военно-морского флота от 31 июля.
По словам Осипова, с нарушителем разберется администрация «ВКонтакте» и соответствующие органы.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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