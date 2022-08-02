Лукашенко назвал сделку по вывозу зерна из Украины пустой болтовней

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о зерновой сделке на Украине.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал договор о вывозе зерна с территории Украины.

По словам белорусского президента, того зерна, что сейчас будет вывозиться из Украины, не хватит даже для обеспечения Турции,

Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить себя зерном

Также он отметил, что все эта тема является пустой болтовней, которая в скором времени уйдет.

"Вы скоро увидите, эта тема уйдет, она уже уходит. А то, что останется, вы увидите, чего это стоит. Это болтовня, не больше", - заявил белорусский лидер.