Лукашенко заявил, что Сербии не получится усидеть на трех стульях
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Белград не сможет баланс между тремя сторонами.
Глава Беларуси Александр Лукашенко 2 августа заявил, что Сербия не сможет усидеть на трех стульях.
Лукашенко призвал не отождествлять правительство и народ страны и сказал, что сербскому народу необходимо помогать.
Однако делать это нужно при учете политики Сербии в отношении Беларуси. Лукашенко говорит, что Россия, Евросоюз и Америка хотят, чтобы в Сербии было хорошо.
Однако на трех стульях Белграду не удастся усидеть. Конфликт между Косово и Белградом обострился из-за намерений Приштины запретить въезд частично признанную страну автомобилям с сербскими номерами и гражданам с сербскими паспортами.
В ответ на эти планы сербы, живущие на севере Косово начали протестовать. Митинги попытались подавить косовские полицейские.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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