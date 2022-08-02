Лукашенко заявил, что Сербии не получится усидеть на трех стульях

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Белград не сможет баланс между тремя сторонами.

Глава Беларуси Александр Лукашенко 2 августа заявил, что Сербия не сможет усидеть на трех стульях.

Лукашенко призвал не отождествлять правительство и народ страны и сказал, что сербскому народу необходимо помогать.

Однако делать это нужно при учете политики Сербии в отношении Беларуси. Лукашенко говорит, что Россия, Евросоюз и Америка хотят, чтобы в Сербии было хорошо.

Однако на трех стульях Белграду не удастся усидеть. Конфликт между Косово и Белградом обострился из-за намерений Приштины запретить въезд частично признанную страну автомобилям с сербскими номерами и гражданам с сербскими паспортами.

В ответ на эти планы сербы, живущие на севере Косово начали протестовать. Митинги попытались подавить косовские полицейские.