Китайские военные самолеты пролетели над проливом разделяющий КНР и Тайвань, перед ожидаемым визитом Пелоси на остров

Несколько военных самолетов ВВС Китая пролетели над проливом, разделяющий КНР и Тайвань, в ожидании прибытия сенатора Пелоси на остров во вторник.

Китайские военные самолеты пролетели над линией, разделяющей морские территориальные воды Тайваня и КНР. Это произошло в преддверии визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, который запланирован на вторник, 2 августа, сообщает издательство Reuters.

Официальные лица Китая неоднократно делали заявления, что в случаи визита Пелоси, армия и флот КНР будет готов дать военный ответ.

Столь жёсткая реакция Китая вызвана тем, что КНР считает территорию острова своей землей, а визит официального лица и представителя Штатов на Тайвань - нарушением международных договорённостей, в рамках политики "одного Китая".

В свою очередь, представители США, в понедельник, в преддверии визита Пелоси на Тайвань, заявили, что их не запугает китайское "бряцанье оружием".

По сообщению Reuters, помимо военных самолётов к морской границе с Тайванем выдвинулись несколько кораблей ВМФ Китая. В понедельник они прошли вблизи разделительной линии в Тайваньском проливе. Тем самым КНР "сжимают" Тайвань в кольцо своих вооруженных сил.

Министерство обороны Тайваня заявила, что осведомлена о тактических перемещениях вооружённых сил КНР. В сообщении Минобороны Тайваня также говориться, что они примут ответные меры на "вражеские угрозы".