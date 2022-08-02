Делегация США забронировала номера в отеле на Тайване

Американское представительство забронировало номера в гостинице на Тайване.

Американское представительство во главе со спикером нижней палаты Соединенных Штатов Америки забронировало места в гостинце на Тайване.

Как сообщается, были забронированы 48 мест в отеле Grand Hyatt в Тайбэе. Тайваньское телевидение сообщает, что делегация прибудет в 21:20 по местному времени (16:20 по Минску)

Также говорится, что они сняли целый эта в гостинице. Предварительно, делегация планирует задержаться там лишь на одну ночь.

Будут усилены меры безопасности в самом отеле и на близлежащих территориях.