Немецкие регионы вводят мораторий на прием украинских беженцев
Немецкие регионы вводят запрет на прием беженцев из Украины из-за трудной обстановки в регионах.
Издание Süddeutsche Zeitung 2 августа заявило, что некоторые городские, районные администрации и даже целые земли объявляют мораторий на прием мигрантов.
Журналисты в качестве причины этого называют трудную обстановку на некоторых территориях.
Например, в земле Бранденбург ряд районов страдают от перенаселения, из-за чего они закрылись от беженцев. Саксония закрыла въезд для мигрантов, у которых нет родственников в этой земле.
Причина в том, что земля испытывает нехватку средств на социальные пособия.
Также часты случаи, когда мигранты находят жилье в частном секторе, однако они не могут там находиться из-за законодательного запрета.
В ряде городов в Северном Рейне, например, в Билефельде произошло превышение порога по приему беженцев.
Новых мигрантов отправляют на в общественные сооружения в Бохуме.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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