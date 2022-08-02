Немецкие регионы вводят мораторий на прием украинских беженцев

Немецкие регионы вводят запрет на прием беженцев из Украины из-за трудной обстановки в регионах.

Издание Süddeutsche Zeitung 2 августа заявило, что некоторые городские, районные администрации и даже целые земли объявляют мораторий на прием мигрантов.

Журналисты в качестве причины этого называют трудную обстановку на некоторых территориях.

Например, в земле Бранденбург ряд районов страдают от перенаселения, из-за чего они закрылись от беженцев. Саксония закрыла въезд для мигрантов, у которых нет родственников в этой земле.

Причина в том, что земля испытывает нехватку средств на социальные пособия.

Также часты случаи, когда мигранты находят жилье в частном секторе, однако они не могут там находиться из-за законодательного запрета.

В ряде городов в Северном Рейне, например, в Билефельде произошло превышение порога по приему беженцев.

Новых мигрантов отправляют на в общественные сооружения в Бохуме.