Леонтьев рассказал, почему уехал из России в США

Российский исполнитель Валерий Леонтьев проживает в США со своей супругой. Оказывается, причиной смены места жительства стала назойливость поклонников в России.

Среди главной причин переезда из России в штаты певец Валерий Леонтьев назвал назойливость его русских фанатов.

За рубежом знаменитость успевает и отдохнуть, и посвятить время любимому делу.

Известно, что звезда отечественной сцены остановился в американском городе Майами. Артист называет основной причиной смены ПМЖ надоедливость и заносчивость российских поклонников. В штатах исполнителя не знают, и он может в своё удовольствие гулять по улицам города.

Там можно выйти, спокойно прогуляться. Здесь выйдешь, и реакция будет, как на прогуливающегося слона. Русских достаточно и там, но не так много, как здесь. Я могу гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке.

Музыкант добавил, что жить на 2 государства дело непростое. В США артист пребывает 3 месяца в году, а основном занятием там является отдых.

Я порою просто теряюсь, не понимая, где я дома. Мне и здесь хорошо, и там хорошо. Здесь я практически не лежу, здесь я в бесконечных трудах и перемещениях. Записи, съемки, гастроли. Лежу только там, занимаясь своим любимым занятием: рассматриваю, как облака перемещаются и меняют свою конфигурацию.

Вместе с Леонтьевым перебазировалась в Америку и его супруга Люся. За рубежом женщина смогла "найти себя".