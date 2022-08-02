SZ: Германия вводит мораторий на приём беженцев с Украины

Муниципалитеты ФРГ вводят мораторий на приём украинских мигрантов из-за нехватки мест для их размщения.

Во вторник, 2 августа 2022 года, немецкая газета Süddeutscher Verlag заявила, что ряд землей, районов и коммун в Германии приняли решение о необходимости введения моратория на приём мигрантов с Украины.

Журналисты отмечает, что местные власти регионов ФРГ, которые уже ввели мораторий, объясняют это тем, что не могут принимать новоприезжих украинцев из-за превышения допустимого порога приёма мигрантов и высоко риска начала гуманитарного кризиса в стране.