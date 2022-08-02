Пелоси может задержаться на Тайване дольше, чем ожидалось

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может остаться на Тайване почти на сутки.

Тайваньский телеканал «Саньли» 2 августа сообщил, что глава нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси может остаться на Тайване до пяти часов вечера 3 августа. Это дольше, чем предполагалось ранее.

По данным СМИ, Пелоси должна прилететь на Тайвань примерно в 21:30 по местному времени и в 16:30 по московскому. 3 августа в 9:00 сенатор должна посетить Законодательный юань (парламент Тайваня).

В 10:00 она должна провести переговоры с руководителем администрации острова Цай Инвэнь.

В 14:00 Пелоси посетит мемориальный парк прав человека в районе Цзинмэй. Около 17:00 член Конгресса должна покинуть Тайвань.

В делегации Пелоси насчитывается от 6 до 20 человек. Она должна приземлиться в воздушной гавани Суншань в Тайбэе и переночевать в гостинице Grand Hyatt.