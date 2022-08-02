Верховный суд Российской Федерации признал «Азов»* террористической организацией

Верховный суд Российской Федерации признал украинский полк «Азов»* террористической организацией и запретил её.

Во вторник, 2 августа 2022 года, корреспондент новостного агентства РИА, присутствующий на заседании Верховного суда Российской Федерации, заявил об удовлетворении иска Генеральной прокуратуры РФ касательно признания украинского отряда «Азов»* террористической организацией.

Журналист пояснил, что согласно решению Верховного суда РФ входящий в состав Национальной гвардии Украины полк «Азов»* признан террористической организацией и запрещён на территории России.

* Запрещенная в Российской Федерации террористическая организация

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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