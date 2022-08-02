Разводятся ли Алсу и Ян Абрамов после 16 лет брака

В конце июля в сети появились сведения о том, что певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов решили официально расстаться. В качестве причины называются измены мужа, о которых в звёздной среде всем известно.

В конце июля представители СМИ активно обсуждают информацию о том, что известная исполнительница Алсу и бизнесмен Ян Абрамов разводятся после 16 лет совместной жизни.

Ян Рафаэльевич Абрамов - российский бизнесмен, сын банкира Рафаэля Яковлевича Абрамова, муж певицы Алсу (с 2006).

Говорят, что муж давно не верен певице, а в звездной среде об этом всем известно.

Алсу предпочитает о проблемах в личной жизни не говорить. Но, видимо, и её терпению пришёл конец.

Пару дней назад артистка в своих соцсетях опубликовала свежие фотографии, которые её поклонники восприняли как плохой знак. На снимке знаменитость позирует на фоне корабля, а подписан кадр так:

Эй, моряк, ты слишком долго плавал…

Часть подписчиков звезды отечественной сцены высказала предположение, что так она намекает на то, что её брак с Яном Абрамовым трещит по швам.

Напомним, что у пары растут двое дочерей Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль. В семейной жизни известных личностей давно всё не ладно. Последнее время она практически не выходят вместе в свет, а в соцсетях обоих супругов почти нет совместных фото.

Поговаривают, что долгое время Алсу закрывала глаза на измены Абрамова, но до тех пор пока это не стало достоянием общественности.