Разводятся ли Алсу и Ян Абрамов после 16 лет брака
В конце июля в сети появились сведения о том, что певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов решили официально расстаться. В качестве причины называются измены мужа, о которых в звёздной среде всем известно.
В конце июля представители СМИ активно обсуждают информацию о том, что известная исполнительница Алсу и бизнесмен Ян Абрамов разводятся после 16 лет совместной жизни.
Ян Рафаэльевич Абрамов - российский бизнесмен, сын банкира Рафаэля Яковлевича Абрамова, муж певицы Алсу (с 2006).
Говорят, что муж давно не верен певице, а в звездной среде об этом всем известно.
Алсу предпочитает о проблемах в личной жизни не говорить. Но, видимо, и её терпению пришёл конец.
Пару дней назад артистка в своих соцсетях опубликовала свежие фотографии, которые её поклонники восприняли как плохой знак. На снимке знаменитость позирует на фоне корабля, а подписан кадр так:
Эй, моряк, ты слишком долго плавал…
Часть подписчиков звезды отечественной сцены высказала предположение, что так она намекает на то, что её брак с Яном Абрамовым трещит по швам.
Напомним, что у пары растут двое дочерей Микелла и Сафина, а также сын Рафаэль. В семейной жизни известных личностей давно всё не ладно. Последнее время она практически не выходят вместе в свет, а в соцсетях обоих супругов почти нет совместных фото.
Поговаривают, что долгое время Алсу закрывала глаза на измены Абрамова, но до тех пор пока это не стало достоянием общественности.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
Минобороны РФ: свыше 70 военных 58-й бригады ВСУ дезертировали под Артёмовском
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Минобороны России сообщило об уничтожении 250 бойцов иностранного легиона ВСУ под Николаевом
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре